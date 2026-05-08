В промышленный объект Ярославля попал БПЛА

В результате атаки БПЛА на промышленном объекте в Ярославле произошло возгорание, которое было ликвидировано спецслужбами. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем канале в «Макс».

«Сегодня ночью наш регион подвергся вражеской атаке БПЛА. Большинство беспилотников было сбито, но произошло попадание в промышленный объект Ярославля. Возгорание было оперативно ликвидировано специальными службами»,— написал губернатор.

Он предупредил, что на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников. Об их обнаружении нужно сообщить по телефону 112. Михаил Евраев добавил, что работа подразделений Минобороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается. Отбой беспилотной опасности в регионе не объявлялся.

По данным Минобороны, с 00:00 до 7:00 8 мая дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 264 украинских БПЛА над территориями России, в том числе над Ярославской областью.

Об атаке беспилотников на промышленные объекты Пермского края прошедшей ночью сообщил губернатор Дмитрий Махонин в своем канале в «Макс».