Угроза атаки БПЛА объявлена в Сочи

На территории Сочи объявлена угроза атаки беспилотников, работает сирена. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Жителей и гостей города просят оставаться дома и не подходить к окнам. Рекомендуется укрыться в коридоре, ванной, туалете или кладовой. Если тревога застала на улице, следует спрятаться на цокольном этаже ближайшего здания. Для укрытия также можно использовать подвалы, тоннели, подземные переходы и парковки. Опасно использовать автомобиль в качестве укрытия и прятаться у стен многоквартирных домов.

Мэр также напомнил о запрете на съемку и публикацию в социальных сетях работы ПВО, БПЛА и их обломков, работы специальных и оперативных служб, а также средств защиты объектов атаки.

«Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала сразу, как обстановка в Сочи станет безопасной»,— говорится в сообщении главы администрации города.

«Ъ-Кубань» писал, что работа регионального центра в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением на юге России, временно скорректирована из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России». Приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь и Элиста.

Алина Зорина