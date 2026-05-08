По трем участкам улиц в центре Краснодара ограничено движение

Движение по трем участкам улиц в центре Краснодара ограничено с 8:00. Нельзя проехать по по ул. им. Буденного от ул. Рашпилевской до ул. им. Митрофана Седина, по ул. им. Калинина от ул. Рашпилевской до ул. Красной и по ул. Кузнечной от ул. Красной до ул. Красноармейской. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

С 18:00 8 мая проезд будет ограничен по ул. Красной от ул. Пашковской до ул. им. Володи Головатого, по ул. Красноармейской от ул. Пашковской до ул. Кузнечной и по ул. Длинной от ул. Рашпилевской до ул. Коммунаров.

Ограничения будут действовать до 15:00 9 мая. Жителей и гостей города просят планировать передвижение заранее, а также не парковать автомобили на этих участках, иначе они будут эвакуированы в целях антитеррористической безопасности.

Кроме того, сегодня и завтра изменят некоторые схемы движения и автобусные маршруты: маршрут №201 «Краснодар-1 — поселок Южный» будет следовать от ул. Красноармейской по ул. Пашковской, ул. Октябрьской с поворотом на ул. Северную и далее по маршруту. Маршрут №2Е «Железнодорожный вокзал "Краснодар-I" — Троллейбусное депо №1» перенаправят на ул. Октябрьскую от ул. Мира и ул. Северной (при обратном маршруте). Маршрут №45 «Железнодорожный вокзал "Краснодар-I"» — Микрорайон "Губернский"» от ул. Красноармейской проследует по ул. Пашковской, ул. Октябрьской с поворотом на ул. Северную и далее по маршруту.

Алина Зорина