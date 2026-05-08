На 1,5 км пляжей в Анапе провели восстановительные работы

В Анапе на 1,5 км пляжей провели восстановительные работы. Отсыпка чистого песка ведется специалистами круглосуточно, завезено более 35 тыс. куб. м песка. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

По словам генерального директора ООО «Экопромюг» Инессы Волошко, специалисты работают по методу параллельного производства — все этапы восстановления пляжей идут параллельно, включая доставку чистого песка, его распределение по береговой линии и планировку. Завершается планировка на стратегическом отрезке от Лечебного пляжа до реки Анапка. Все основные объемы уже выполнены.

«Параллельно продолжаем отсыпку участка от Лечебного пляжа до пляжа санатория "Бимлюк". В совокупности подготовлено уже 1,5 километра пляжной территории»,— заявила Инесса Волошко.

Она добавила, что для обеспечения таких темпов работ задействовано 55 самосвалов. На пляжах работают 13 единиц спецтехники, распределенных по трем мобильным звеньям, что позволяет избегать простоев.

Со стороны министерства ГО и ЧС, а также администрации Анапы ведется ежедневный двойной контроль.

