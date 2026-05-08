Цоколь безопасности

Власти Краснодара актуализировали план развертывания сети защитных сооружений гражданской обороны (ЗСГО). Согласно информации управления гражданской защиты администрации города, суммарная вместимость всех приспосабливаемых помещений подземного пространства должна составить 2,27 млн человек. Опрошенные «Ъ-Кубань» эксперты указывают на необходимость жесткой координации между муниципалитетом и управляющими компаниями при подготовке укрытий, подчеркивая, что техническое соответствие подвалов нормам ГО должно подтверждаться комиссионно с участием МЧС. При этом специалисты акцентируют внимание на персональной ответственности должностных лиц: любое несоответствие реального состояния объектов заявленным мощностям грозит уголовным преследованием.

Администрация Краснодара утвердила новый план развертывания защитных сооружений, предусматривающий возможность укрытия 2,27 млн человек. Основной объем фонда планируется сформировать за счет жилого сектора: под нужды укрытия населения предполагается переоборудовать 4101 подвальное помещение многоквартирных домов (МКД).

Помимо подвалов, в перечень объектов двойного назначения включены 54 подземные парковки, 20 подземных переходов и 8 цокольных этажей торгово-развлекательных центров.

Сейчас в городе уже расположено более 180 специализированных ЗС ГО (защитных сооружений гражданской обороны) различных форм собственности, однако большая часть из них находится на балансе предприятий и предназначена для укрытия работающих смен.

Муниципальный сектор представлен 40 убежищами в подвалах МКД, состояние которых проверяется ежегодно (в 2025 году капитальный ремонт был проведен на пяти таких объектах).

Как сообщили «Ъ-Кубань» в мэрии, обязательства по подготовке (приспособлению) подвалов жилых домов возложены на управляющие компании, ТСЖ и ТСН. Согласно Жилищному кодексу РФ, обслуживающие организации несут ответственность за надлежащее содержание общего имущества, к которому относятся подвалы и цоколи. Работы по переоборудованию должны инициироваться решениями общих собраний собственников, при этом городские власти уже направили в адрес УК методические рекомендации по организации укрытий.

Юрист Юрий Александров подчеркивает, что ответственность за содержание защитных сооружений строго разграничена законом в зависимости от формы собственности.

По его словам, управляющие компании не только могут, но и обязаны поддерживать подвалы в готовности, поскольку те являются частью общедомового имущества.

«УК в силу Гражданского и Жилищного кодексов обязана содержать в надлежащем состоянии общее имущество дома, к которому относятся и подвалы-укрытия. Согласно нормативам, пригодным считается помещение высотой не менее 1,7 метра с бетонными или кирпичными несущими конструкциями, естественной вентиляцией и отсутствием транзитных магистральных труб. Фактическая готовность объекта подтверждается не только визуальным осмотром, но и наличием паспорта, а также акта профильной комиссии. Данный документ подписывается коллегиально — с участием представителей УК, МЧС и региональных органов власти. Регламент контроля предполагает ежегодные внутренние проверки со стороны балансодержателя и комплексный аудит с привлечением надзорных органов и властей раз в три года»,— поясняет эксперт.

Господин Александров также предупреждает о жестких санкциях за ненадлежащую подготовку объектов: должностным лицам может грозить не только административный штраф до 200–300 тыс. руб., но и уголовная ответственность по статьям о халатности (ст. 293 УК РФ) или оказании небезопасных услуг (ст. 238 УК РФ).

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева напоминает, что юридическая ответственность за готовность защитных сооружений распределяется между региональной властью и органами местного самоуправления.

По ее словам, именно муниципалитеты в мирное время обязаны заниматься приспособлением заглубленных помещений для защиты населения.

«Вопросы создания, сохранения и поддержания объектов гражданской обороны в состоянии готовности входят в полномочия органов исполнительной власти субъектов и местного самоуправления. В застроенной жилой зоне наиболее целесообразным способом защиты является использование подвалов многоквартирных домов. Важно понимать: хотя жильцы должны принять решение об использовании своего подвала на общем собрании, его переоборудование и содержание — это зона ответственности органов местного самоуправления, которая не должна требовать дополнительных финансовых затрат от собственников»,— комментирует специалист.

Госпожа Васильева также добавляет, что правовое поле четко определяет требования к таким объектам: от запрета на облицовку стен плиткой до обязательного наличия запасов воды и вентиляции. При этом за достоверность оценок готовности и проведение инвентаризации отвечают должностные лица территориальных органов МЧС, а нарушение этих норм влечет за собой ответственность вплоть до уголовной.

Юлия Колганова, Нурий Бзасежев