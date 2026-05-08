Для жителей Новороссийска организуют онлайн-трансляцию парада Победы

В Новороссийске 9 мая организуют прямую трансляцию парада Победы для удобства местных жителей, об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

Мэр Новороссийска заявил, что онлайн-трансляция будет запущена на его официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». В этом году парад Победы будет проводиться с участием зрителей с обеспечением всех необходимых требований безопасности.

На участках в местах проведения торжественного шествия установят контрольно-пропускные пункты, которые начнут свою работу с 08:00 9 мая. К проносу на парад Победы запрещены портативные зарядки, профессиональное фото- и видеооборудование, средства индивидуальной мобильности, электронные курительные устройства, флаги и баннеры, продукты питания и напитки, а также ряд других предметов, представляющих потенциальную опасность.

Вечером 7 мая в Новороссийске состоялась генеральная репетиция военного парада в честь 81-й годовщины со Дня Победы. По словам Андрея Кравченко, власти уделяют пристальное внимание каждой детали подготовки к параду, чтобы он прошел в условиях максимальной безопасности.

Жителей и гостей Новороссийска призвали отнестись с пониманием к временным ограничениям движения транспорта в центре города в связи с проведением торжественного шествия. Десять муниципальных парковок на территории города будут работать бесплатно в период с 9 по 11 мая.

Кристина Мельникова