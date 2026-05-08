Главные новости к утру 8 мая

Вступило в силу объявленное Россией одностороннее перемирие с Украиной. С 8 по 10 мая российские войска полностью прекратят боевые действия.

Силы ПВО сбили 26 беспилотников на пути к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Шведская прокуратура освободила из-под ареста капитана танкера Sea Owl I, который был перехвачен береговой охраной королевства на пути в Россию.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что отстрочил введение пошлин на товары из ЕС до 4 июля.

Президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня между Ираном и США остается в силе, несмотря на взаимные удары накануне.

В Махачкале больше 90 тыс. местных жителей остались без света из-за пожара на подстанции «Новая».

Суд в США признал пошлину президента Дональда Трампа в размере 10% на иностранный импорт незаконной.

Старейшая жительница Финляндии Виено Нурмилаукас умерла в возрасте 108 лет. Он была последней женщиной, которая родилась во время вхождения Финляндии в состав Российской империи.