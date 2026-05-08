Объявленный Россией режим прекращения огня вступил в силу

Вступило в силу объявленное Россией одностороннее перемирие с Украиной. Режим прекращения огня продлится с 8 по 10 мая. На время перемирия российские войска полностью прекратят боевые действия.

Прекращение огня объявлено по решению президента Владимира Путина. Оно приурочено к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Накануне российское Минобороны призвало Украину последовать примеру и поддержать перемирие.

Как заявляли в оборонном ведомстве, если Украина попытается сорвать парад в Москве, российская армия нанесет массированный удар по центру Киева.