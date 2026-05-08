Трамп: перемирие между США и Ираном остается в силе

Президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня между Ираном и США остается в силе, несмотря на взаимные удары. «Прекращение огня действует. Оно в силе»,— сказал американский президент в разговоре с ABC News.

Позже в Truth Social господин Трамп назвал руководство Ирана безумным и заявил, что Тегеран должен в кратчайшие сроки подписать новое соглашение, иначе столкнется с более жестким военным давлением. «Как мы снова выбили их сегодня, мы будем выбивать их гораздо сильнее и гораздо жестче в будущем, если они не подпишут сделку»— написал он.

Ранее КСИР обвинил США в нарушении перемирия после атаки на иранский танкер в районе порта Джаск и появления американских эсминцев у Ормузского пролива.