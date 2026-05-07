В Махачкале 90 тыс. человек остались без света

На подстанции «Новая» в Махачкале произошел пожар. Больше 90 тыс. местных жителей — около 26 тыс. домовладений — остались без света, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. Возгорание случилось из-за повреждения трансформатора, сообщил главный инженер «Дагэнерго» Султанов Саид.

Специалисты восстанавливают свет, сообщили в «Россети Северный Кавказ». Дома подключат по резервным схемам электроснабжения. В минэнерго Дагестана пообещали вернуть свет до ночи.