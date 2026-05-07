Трамп отсрочил срок введения пошлин для ЕС

Президент США Дональд Трамп созвонился с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Он сообщил, что дал ей время на выполнение торгового соглашения, которое США и ЕС заключили в июле прошлого года. Если до 4 июля этого не произойдет, Белый дом обложит европейские товары пошлинами, написал господин Трамп в соцсети Truth Social. О реакции госпожи фон дер Ляйен на эти слова президент не рассказал.

Представители Европы летом прошлого года согласились на беспошлинный ввоз американских товаров, увеличение инвестиций в США и другое, однако в ЕС до сих пор не приняли соответствующие законы. Господин Трамп не раз заявлял, что ЕС не выполняет условия соглашения, а шесть дней назад пригрозил введением 25-процентными пошлинами на автомобили из Европы. Президент собирался вводить их уже на этой неделе.

Пошлины были не единственной темой разговора политиков. Дональд Трамп сообщил, что они также обсудили Иран. По его словам, они с госпожой фон дер Ляйен сошлись во мнении, что республика никогда не должна обладать ядерным оружием. «Мы согласились, что режим, который убивает собственный народ, не может контролировать бомбу, способную убить миллионы»,— написал господин Трамп.