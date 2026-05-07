Швеция освободила капитана шедшего в Россию танкера

Шведская прокуратура освободила из-под ареста капитана танкера Sea Owl I, который был перехвачен береговой охраной королевства на пути в Россию. Об этом сообщила радиостанция P4 Malmohus.

Капитан, гражданин России, подозревался в «использовании поддельных документов с отягощающими обстоятельствами». Он заявлял, что не нарушал закон.

Экипаж перехваченного танкера состоит из девяти россиян. Посол России в Стокгольме Сергей Беляев до ареста капитана сообщал, что шведские власти не имеют претензий к морякам. Он говорил, что причиной задержания судна могли стать вопросы к его техническому состоянию и соблюдению требований экологической безопасности.

В береговой охране подтверждали, что у шведских властей были основания для перехвата из-за высокой угрозы для морской безопасности и окружающей среды. При этом там заявляли, что Sea Owl I находится в санкционных списках ЕС, а также утверждали, что танкер в последние годы перевозил нефтепродукты между Россией и Бразилией.