В Финляндии в 108 лет умерла последняя женщина, рожденная при Российской империи

Старейшая жительница Финляндии Виено Нурмилаукас умерла в возрасте 108 лет. Госпожа Нурмилаукас была последней женщиной, которая родилась во время вхождения Финляндии в состав Российской империи. Об этом сообщила газета Etela-Saimaa.

Женщина скончалась 12 апреля, пишет издание. Информацию о смерти подтвердил ее сын Юкка Нурмилаукас. Сейчас старейшей финкой считается Эйла Хукканенн, которая родилась 28 декабря 1917 года.

Виено Нурмилаукас родилась 23 сентября 1917 года в Великом княжестве Финляндском — автономной части Российской империи за несколько месяцев до обретения Финляндией независимости. Она жила в селе Савитайпале.