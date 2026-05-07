За неявку на матч Второй лиги «Кубани» присудили техническое поражение

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) засчитал краснодарской «Кубани» техническое поражение со счетом 0:3 за неявку на матч 11-го тура группы «Серебро» дивизиона А Второй лиги против «Динамо-Владивостока». Об этом сообщили в пресс-службе РФС.

Игра должна была состояться 2 мая на поле соперника, однако команда из Краснодара на нее не прибыла. Помимо технического поражения, клуб оштрафован на 250 тыс. руб.

Как заявил председатель КДК РФС Артур Григорьянц, представители «Кубани» ссылались на технические сложности и отсутствие средств для приобретения авиабилетов. По его словам, такие обстоятельства не могут считаться уважительной причиной неявки, поскольку организация выезда команды относится к обязанностям клуба. В связи с отсутствием подтвержденных объективных причин комитет применил санкции.

После решения КДК РФС «Динамо-Владивосток» набрало 17 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Кубань» с 9 очками располагается на предпоследней, девятой позиции.

Вячеслав Рыжков