В Ярославле не нашли подрядчика для ремонта бывшей детской больницы

Торги по поиску подрядной организации для капремонта объекта культурного наследия регионального значения «Общежитие партийной школы областного комитета КПСС» на проспекте Ленина в Ярославле (бывшая детская больница №1) признаны несостоявшимися. Как указывается на сайте госзакупок, заявок на участие в процедуре не подано.

Заказчиком выступало ГКУ ЯО «Единая служба заказчика». Начальная цена контракта была определена в 341 млн руб. Здание хотят отремонтировать для переезда туда структур областного правительства в рамках создания правительственного квартала. Капремонт подрядчик должен будет провести за 5,5 месяца.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что прошлый контракт на ремонт здания был расторгнут ввиду просрочки исполнения обязательств. УФАС включило подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков.

Алла Чижова