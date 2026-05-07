Производство молока в Кировской области выросло на 1,1%
Хозяйства Кировской области увеличили валовой надой молока на 1,1% по сравнению с прошлым годом. На 6 мая показатель составил 2,4 тыс. т, сообщил пресс-центр региона.
Производство молока в Кировской области выросло на 1,1%
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Лидером по ежедневному производству стал Куменский район, где производят 322,4 т молока в сутки.
По сообщению регионального Минсельхоза, в восьми районах, двух округах и Кирове среднесуточный удой превышает 25 кг на одну корову.