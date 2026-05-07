Хозяйства Кировской области увеличили валовой надой молока на 1,1% по сравнению с прошлым годом. На 6 мая показатель составил 2,4 тыс. т, сообщил пресс-центр региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Производство молока в Кировской области выросло на 1,1%

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Производство молока в Кировской области выросло на 1,1%

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Лидером по ежедневному производству стал Куменский район, где производят 322,4 т молока в сутки.

По сообщению регионального Минсельхоза, в восьми районах, двух округах и Кирове среднесуточный удой превышает 25 кг на одну корову.

Анна Кайдалова