В Сочи пресекли незаконную продажу сильнодействующих веществ

Более 32,7 тыс. блистеров и 500 флаконов лекарственных препаратов изъяли из незаконного оборота в Сочи сотрудники ОНК УВД по Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с сотрудниками ФСБ России. Они пресекли противоправную деятельность восьми участников организованной группы, которые подозреваются в незаконном обороте сильнодействующих веществ. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Предварительно установлено, что фигуранты создали в Сочи коммерческую организацию. Через нее и подконтрольные аптечные сети они организовали безрецептурную продажу лекарств, которые содержали запрещенные к свободному обороту вещества. Вовлеченные фармацевты продавали препараты по ценам, превышающим установленную государством максимальную розничную стоимость.

В ходе обысков оперативники изъяли препараты, денежные средства в рублях и иностранной валюте, компьютерную технику, документы и другие предметы.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 234 УК РФ. Фигурантам может грозить до восьми лет лишения свободы. Сейчас подозреваемым избраны различные меры пресечения.

Алина Зорина