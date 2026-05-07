Угрозу атаки БПЛА объявили в Анапе

В Анапе ввели режим угрозы атаки беспилотников, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

При включении сирен «Внимание всем!» жителей и гостей Анапы призывают не выходить на улицу и укрыться в помещениях без окон. Гражданам также напомнили о запрете на съемку и публикацию материалов работы систем ПВО, специальных и оперативных служб.

Ночью 7 мая угрозу атаки БПЛА объявляли в Новороссийске и Геленджике. Режим был снял спустя несколько часов после введения.

По данным министерства обороны России, с 6 на 7 мая над регионами России ликвидировали 347 БПЛА. Беспилотники сбивали над Краснодарским краем, Азовским и Черным морями, Адыгеей и Крымом, а также над рядом других регионов.

София Моисеенко