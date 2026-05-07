Главные новости к утру 7 мая

Адвокат Александр Карабанов задержан в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Силы ПВО сбили 8 беспилотников на пути к Москве, сообщил Сергей Собянин.

13 человек были ранены в результате атаки ВСУ на Бежицкий район Брянска. Среди пострадавших есть ребенок.

132 горняка эвакуировали из угольной шахты «Алардинская» в Кемеровской области из-за задымления. Региональное управление СКР и прокуратура начали проверку.

350 жильцов трех многоквартирных домов, включая 60 детей, эвакуировали в Ржеве Тверской области после атаки БПЛА. Пострадавших при атаке нет.

Суммарный объем сделок слияний и поглощений по итогам первого квартала 2026 года оказался минимальным для этого периода с 2023 года.

«Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 1:0 в финальном матче «Пути регионов» FONBET Кубка России по футболу и вышел в суперфинал. Гол забил защитник «Спартака» Руслан Литвинов на 10-й минуте.

Выручка производителей бытовой техники в России по итогам 2025 года снизилась на 11,6%, до 209,2 млрд руб. Из пяти крупнейших компаний только две смогли увеличить оборот.

Норвегия выделит 2,8 млрд норвежских крон ($302 млн) на военную помощь Украине. Средства будут направлены в рамках программы PURL (Prioritised Ukraine Requirements List).