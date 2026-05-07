В Брянске 13 человек пострадали при атаке ВСУ

13 человек были ранены в результате атаки ВСУ на Брянск, сообщил губернатор области Александр Богомаз. Среди пострадавших есть ребенок.

По информации главы региона, атака пришлась на Бежицкий район Брянска. Пострадавших доставили в больницу. Об их состоянии не сообщается.

Были повреждены два многоквартирных дома — более 20 квартир и 40 автомобилей. Оперативные и экстренные службы работают на месте, добавил губернатор.

Ночью 7 мая в нескольких районах Брянской области объявляли беспилотную опасность, в том числе в Брянске и пригороде города.