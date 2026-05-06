«Спартак» обыграл ЦСКА и вышел в суперфинал Кубка России по футболу

«Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 1:0 в финальном матче «Пути регионов» FONBET Кубка России по футболу и вышел в суперфинал. Матч прошел на «Лукойл-Арене» — домашнем стадионе «Спартака»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Следующая фотография 1 / 3 Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Гол забил защитник «Спартака» Руслан Литвинов на 10-й минуте. «Спартак» вышел в суперфинал впервые с 2022 года.

В суперфинале «Спартак» сыграет с победителем матча между «Краснодаром» и «Динамо», который пройдет 7 мая. В первой игре финала «Пути Российской премьер-лиги» клубы сыграли вничью — 0:0. Суперфинал пройдет 24 мая на стадионе «Лужники».