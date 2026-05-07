Норвегия выделит $302 млн на закупку оружия для Украины

Норвегия выделит 2,8 млрд норвежских крон ($302 млн) на военную помощь Украине, сообщило правительство страны.

Средства будут направлены в рамках программы PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), через которую европейские партнеры закупают вооружение в США для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Осло и отметил, что общий вклад Норвегии в программу PURL превысил $1,2 млрд. Объявление о выделении средств совпало с визитом украинского министра обороны Михаила Федорова в Норвегию.