Норвегия выделит $302 млн на закупку оружия для Украины

Норвегия выделит 2,8 млрд норвежских крон ($302 млн) на военную помощь Украине, сообщило правительство страны.

Средства будут направлены в рамках программы PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), через которую европейские партнеры закупают вооружение в США для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Осло и отметил, что общий вклад Норвегии в программу PURL превысил $1,2 млрд. Объявление о выделении средств совпало с визитом украинского министра обороны Михаила Федорова в Норвегию.

