350 жильцов эвакуировали после атаки БПЛА на Ржев

350 жильцов многоквартирных домов, включая 60 детей, эвакуировали в Ржеве Тверской области после атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Виталий Королев. Пострадавших при атаке нет.

По информации главы области, в пятиэтажном доме была повреждена кровля, в двух соседних домах выбиты окна. На месте развернут оперштаб. После осмотра повреждений эвакуированным жильцам разрешили вернуться в квартиры.

Ночью 7 мая в нескольких районах Тверской области объявляли режим беспилотной опасности.