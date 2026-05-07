Слияние с заграницей

Суммарный объем сделок слияний и поглощений по итогам первого квартала 2026 года оказался минимальным для этого периода с 2023 года. Наиболее качественные активы уже сменили собственников, время новых перемен пока не пришло. На сжавшемся до $5,31 млрд рынке примечательным явлением стал рост числа сделок с иностранцами, в том числе была зафиксирована трансакция с Британией.

По итогам первого квартала 2026 года объем сделок слияния и поглощения (M&A) на российском рынке сократился на 25,7%, до $5,31 млрд, следует из данных агентства AK&M. Это минимальный показатель первого квартала с 2023 года. Количество трансакций снизилось на 2,6%, до 74, а средняя стоимость сделки почти не изменилась — $71,7 млн.

Крупнейшие объемы сделок были зафиксированы в транспорте ($1,077 млрд), информационных технологиях ($835,1 млн), машиностроении ($550,3 млн), а также услугах ($539,5 млн) и финансовых институтах ($533,1 млн).

В частности, крупнейшей трансакцией периода по стоимости стало приобретение структурами Аркадия Ротенберга ранее национализированного аэропорта Домодедово за $873,2 млн. Структуры Т-Банка в первом квартале приобрели автоклассифайд «Авто.ру» за $430,5 млн. В машиностроении одной из самых заметных сделок стала покупка Сбербанком 41,9% акций ГК «Элемент» за $356,5 млн. В сфере услуг выделяется сделка, когда Никулинский райсуд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества собственников «Сирена-трэвел» — оператора системы бронирования авиабилетов Leonardo. Актив оценен для суда в $178,6 млн. Крупнейшей сделкой периода в финсекторе стала продажа Ситибанка. «Ренессанс Капитал» в феврале завершил приобретение его российской «дочки» оценочно за $520,9 млн.

Сокращение общего объема сделок в годовом выражении связано с высокой базой первого квартала 2025 года, когда были совершены две крупные сделки — выход Михаила Фридмана и Петра Авена из своих российских активов, Альфа-банка и группы «АльфаСтрахование» (суммарная стоимость составила $2,36 млрд), следует из отчета. По словам экспертов, повлияла и высокая ключевая ставка, которая, по данным ЦБ, в первом квартале была на уровне 15–16%. Это снижает активность покупателей, особенно тех, кто планировал использовать кредитное плечо, отмечает заместитель гендиректора агентства AK&M Людмила Еремина.

Тенденция также связана с растущей макроэкономической неопределенностью, падением спроса во многих секторах и растущим дисбалансом между справедливой оценкой бизнеса продавцами и предлагаемой ценой покупателей, а также с ростом налоговой нагрузки на бизнес, перечисляют эксперты НРА. Нередкой могла быть ситуация, когда сделки, находящиеся в активной фазе проработки, ставились на паузу или отменялись вовсе, отмечает партнер Б1 Юлия Загорнова.

В условиях высокой стоимости капитала и неопределенности участники рынка откладывают сделки без очевидного синергетического эффекта. Кроме того, есть проблема дефицита качественных активов.

«После волны распродаж 2022–2024 годов наиболее привлекательные активы уже сменили собственников. Оставшиеся предложения часто имеют высокую долговую нагрузку или операционные проблемы»,— поясняет госпожа Еремина.

Наряду с этим российские инвесторы начали активнее приобретать иностранные компании, в частности в недружественных странах. В отчетном периоде эксперты AK&M отметили две сделки по покупке российскими инвесторами зарубежных активов стоимостью $380 млн, тогда как в январе—марте 2025 года таких приобретений не было совсем. «При этом компании, которые используют преимущества разделения своих активов на российские и зарубежные, могут покупать и в недружественных регионах — так, в январе—марте мы отметили покупки активов в Великобритании и на Украине»,— утверждают авторы отчета.

В ближайшей перспективе эксперты не ожидают сильного оживления рынка. «Возможным импульсом станет снижение ключевой ставки: мы видим первые осторожные признаки оживления, но пока рано говорить, что уже в 2026 году начнется рост»,— отмечает партнер департамента инвестиций и рынков капитала Kept Денис Суровцев. Во втором квартале ЦБ снизил ключевую ставку на 5 процентных пунктов, до 14,5%.

Юлия Пославская