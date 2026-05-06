Ученые отмечают снижение концентрации загрязнения моря и грунта на пляжах Анапы

Ученые Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН заявили о снижении концентрации нефтехимического загрязнения в грунте и придонной воде вблизи Анапы. Об этом сообщает пресс-служба института океанологии им. П.П. Ширшова РАН в своем Telegram-канале.

Исследования 2025 года показали существенное уменьшение содержания определенных компонентов загрязнения. При этом мазут, попавший в сети, которые задерживали выход нефтепродуктов на берег, остается единственным крупным проявлением проблемы. Окончательные результаты исследований станут известны через два-три месяца.

Весной этого года сотрудники ИО РАН изучали акваторию у побережья Геленджика в районе карбонового полигона. Они также продолжили мониторинг пляжей Анапы и прибрежных мелководий для оценки восстановления экосистемы после разлива мазута в 2024 году.

Ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ ИО РАН Филипп Сапожников рассказал, что после механической очистки мелководья микробентос и водоросли продолжают развиваться. По его словам, полностью удалить мазут из грунта невозможно, так как он распределился неравномерно и остался под слоем песка, особенно на глубинах от пяти до десяти метров.

Как отметил господин Сапожников, на испытания выставили новую модификацию сетей, разработанную Владимиром Каляевым из Сколтеха. Сети разместили на сваях пирса у анапского побережья, чтобы они не мешали движению рыбы. Через месяц ученые проверят, сколько мазута на них налипло.

