В Ярославской области 7 мая ожидаются гроза и ливень

На территории Ярославской области днем 7 мая прогнозируется гроза с ливнем. Об этом сообщает РСЧС.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

При угрозе усилится ветер, порывы могут достигать 15 метров в секунду. В связи с ухудшением погодных условий жителям рекомендуют не находиться и не парковаться рядом с деревьями, линиями электропередач, слабо укрепленными конструкциями.

Согласно прогнозу областного гидрометцентра, 7 и 8 мая в Ярославле будет +14…+15 градусов и дождь.

Алла Чижова

