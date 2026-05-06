На берегу озера Неро в Ростове Великом хотят построить модульный отель

В Ростове Великом Ярославской области планируют реализовать инвестиционный проект «Создание модульных некапитальных средств размещения на территории Паломнического центра "Авраамий Ростовский"». Об этом сообщается на портале общественных обсуждений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект благоустройства у Авараамиева монастыря

Фото: служба охраны ОКН Ярославской области Проект благоустройства у Авараамиева монастыря

Фото: служба охраны ОКН Ярославской области

Обсуждения пройдут по предварительным материалам оценки воздействия инвестиционного проекта на окружающую среду, так как строительство планируется в границах охранной зоны памятника природы «Озеро Неро».

Как следует из материалов обсуждений, на берегу озера в районе Авраамиева монастыря планируется разместить 16 некапитальных модульных павильонов на винтовых сваях. Инвестором выступает ООО «Агроинвестиции».

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в том же месте планируется благоустройство территории, в частности создание сквера в форме креста. На эскизах сквера видны и модульные павильоны. Обсуждения пройдут в администрации Ростовского округа с 8 мая по 8 июня.

Антон Голицын