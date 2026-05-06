На берегу озера Неро в Ростове Великом хотят построить модульный отель
В Ростове Великом Ярославской области планируют реализовать инвестиционный проект «Создание модульных некапитальных средств размещения на территории Паломнического центра "Авраамий Ростовский"». Об этом сообщается на портале общественных обсуждений.
Проект благоустройства у Авараамиева монастыря
Фото: служба охраны ОКН Ярославской области
Обсуждения пройдут по предварительным материалам оценки воздействия инвестиционного проекта на окружающую среду, так как строительство планируется в границах охранной зоны памятника природы «Озеро Неро».
Как следует из материалов обсуждений, на берегу озера в районе Авраамиева монастыря планируется разместить 16 некапитальных модульных павильонов на винтовых сваях. Инвестором выступает ООО «Агроинвестиции».
«Ъ-Ярославль» сообщал, что в том же месте планируется благоустройство территории, в частности создание сквера в форме креста. На эскизах сквера видны и модульные павильоны. Обсуждения пройдут в администрации Ростовского округа с 8 мая по 8 июня.