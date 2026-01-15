В Ростове Великом у Авраамиева монастыря хотят сделать сквер в форме креста

В Ростове Великом Ярославской области неподалеку от Авраамиева монастыря хотят создать тематический сквер «Авраамий Ростовский» в форме креста с крыльями. Проект комплексного благоустройства размещен на сайте областной службы охраны объектов культурного наследия (ОКН) в рамках общественного обсуждения.

Заказчиком проекта выступило ООО «Агроинвестиции», исполнителем — ООО «Лазер-проект». Проект затронет смежные земельные участки, находящиеся в собственности у ООО «Агроинвестиции», по адресам: ул. Желябовская, 28а и Пролетарская, 86. По мнению авторов проекта, благоустройство территории в православной тематике вне стен религиозного учреждения «будет достаточно заметным явлением».

«Элементы благоустройства как средства выражения тщательно подбирались: православный крест — это цветник многолетников, отличающихся сроками цветения. Изогнутые крыльями дорожки ограничивают быстрое перемещение с использованием средств мобильности, предназначены для неспешных прогулок»,— указывается в проекте.

Наружным контуром цветника будут служить «Анютины глазки», внутренним — ромашки. Для выбора растений для сквера авторы проекта изучили научную работу «Проект озеленения территории храма Покрова Пресвятой Богородицы села Дивного» и выделили для благоустройства яблоню, сирень, калину, иву, шиповник, камыш, гортензию. В сквере установят светильники, деревянные скамейки и урны. Ограждать территорию не планируется, разве что плетеной изгородью.

Помимо сквера на территории появится площадка культурно-досуговых мероприятий. Авторы проекта предполагают, что там можно будет проводить представления кукольных театров на религиозную тематику или показывать сцены из Ветхого Завета с домашними животными. Третья зона предполагает размещение некапитальных модульных строений, причем первые павильоны будут жилыми. Также проект предусматривает устройство причала для маломерных судов.

О появлении модульных зданий рядом с монастырем правительство Ярославской области сообщило 18 июня 2025 года. Тогда речь шла о поддержке Минэкономразвитием РФ 16 проектов строительства глэмпингов и кемпингов в области. При этом указывалось, что модули появятся на территориях паломнического центра «Авраамий Ростовский».

В августе того же года монастырь в своих соцсетях сообщил, что ООО «Агроинвестиции» не имеет никакого отношения к монастырю, но планирует строительство у его стен паломнического центра.

