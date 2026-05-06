На Плещеевом озере ввели ограничения на рыбалку

С 11 по 31 мая на всей акватории Плещеева озера будет действовать частичный запрет на ловлю рыбы. Об этом сообщили в национальном парке «Плещеево озеро».

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Запрет вводится на период нереста для сохранения и воспроизводства ценных видов рыб. В этот период будет полностью запрещена подводная охота. Ловить рыбу будет разрешено только с 06:00 до 20:00 на одну удочку с одним крючком на человека. Разрешено применять маломерные суда. В остальное время лов запрещен.

«Национальный парк усиливает охрану водоема совместно с правоохранительными органами для предотвращения браконьерства. Просим всех с пониманием отнестись к этим мерам, ведь они направлены на сохранение природного богатства нашего края для будущих поколений»,— сообщили в национальном парке.

