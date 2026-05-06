«Потребители все чаще переходят в сегмент более доступных моделей»

В первом квартале 2026 года Краснодарский край занял третье место в России по объемам продаж новых автомобилей. За период с января по март в регионе продано 12,4 тыс. новых машин, что на 1% больше, чем за тот же период прошлого года. Такие данные приводит «Автостат». Как пояснил «Ъ-Кубань» эксперт по автомобильному рынку и эксплуатации автомобилей премиум-сегмента, руководитель автосервиса «Б-мотор» Игорь Пенкин, высокий объем продаж в первом квартале во многом обеспечивался за счет отложенного спроса.

«Рост спроса на новые автомобили в Краснодарском крае во многом связан с перераспределением интереса покупателей в сторону более доступных сегментов, в первую очередь корейских и китайских брендов. Существенную роль сыграли более выгодные условия со стороны производителей и банков — речь идет о программах кредитования и специальных предложениях.

Отдельно стоит отметить, что высокий объем продаж в первом квартале 2026 года во многом обеспечен отложенным спросом. Значительная часть автомобилей была заказана и оплачена еще до повышения утилизационного сбора. Эти машины поступили в регион уже в начале года, что и обеспечило быстрые и относительно высокие продажи в январе–марте.

При этом на сегодня рынок демонстрирует заметное замедление. После реализации ранее законтрактованных автомобилей спрос снизился, и сейчас рынок находится в стадии ожидания — активность покупателей минимальна.

Сегмент европейских автомобилей, напротив, демонстрирует стагнацию. Такие машины сегодня ввозятся преимущественно по параллельным каналам, что сопровождается дополнительными издержками, включая повышенный утилизационный сбор. В результате конечная стоимость существенно возрастает, и спрос на этот сегмент заметно снижается.

Наибольшим спросом в регионе сейчас пользуются китайские бренды, а также автомобили корейского производства. Основная причина — оптимальное соотношение цены и комплектации, а также наличие финансовых инструментов, позволяющих снизить нагрузку при покупке.

Средний чек на покупку автомобиля в Краснодарском крае сегодня составляет порядка 3–3,5 млн руб. При этом наблюдается тенденция к рационализации спроса: потребители все чаще продают дорогие автомобили и переходят в сегмент более доступных моделей. В целом уровень цен в регионе коррелирует с общероссийскими показателями, без существенных отклонений.

Уровень автомобилизации в регионе продолжает расти. Это во многом связано с активными миграционными процессами — в Краснодарский край переезжает значительное количество людей, которым необходим личный транспорт.

Кроме того, регион имеет выраженную территориальную протяженность, а также высокий туристический поток, что делает автомобиль одним из самых удобных способов передвижения как для повседневных задач, так и для поездок к морю и в другие зоны отдыха. Дополнительным фактором выступает развитие дорожной инфраструктуры, что также стимулирует спрос на личный транспорт.

В целом у авторынка региона сохраняется потенциал для дальнейшего роста, прежде всего за счет демографических и инфраструктурных факторов. Однако в краткосрочной перспективе рынок, вероятно, будет находиться в состоянии сдержанной активности».