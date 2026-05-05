Риелторов на «Движении» научат эффективно продавать недвижимость в новых условиях

Программа риелторского кластера на форуме недвижимости «Движение» — три дня интенсивной прокачки стратегии и навыков, необходимых для уверенных продаж недвижимости в новой реальности. Главные вопросы — как сейчас продавать и зарабатывать, какие инструменты усиливают продажи, как меняется работа с клиентом и что реально влияет на сделку в 2026 году: от аналитики и стратегии до переговоров, сервиса и коммуникативных навыков.

Основной площадкой риелторского кластера с 16 по 18 июня станет Ледовая арена Розы Хутор, где помимо сцены будет работать выставочная зона со стендами партнеров. 17 и 18 июня в конференц-зале отеля Эрбелия пройдут питч-сессии с презентациями проектов и мастер-классы от девелоперов.

Программа кластера начнется с блока аналитики и разбора закономерностей сегодняшнего рынка от ведущих агентств недвижимости. Первый день будет посвящен тому, как продавать и зарабатывать в новых условиях. Эксперты из ЦИАН, «Этажей», «Петербургской Недвижимости», Нмаркет.ПРО, Яндекс Недвижимости разберут, как изменились рынок и клиент, где сегодня есть прибыль и платежеспособный спрос, какие сегменты показывают устойчивость, как определять реальную цену на вторичном рынке, как влияют изменения условий семейной ипотеки, какие финансовые инструменты выбирают покупатели. Затем пройдут дискуссии, где ведущие эксперты рынка и CEO обсудят способы продаж в текущих кризисных условиях и модели построения агентства недвижимости как бизнеса в 2026 году.

Прокачать персональные качества, влияющие на продажи, агентам помогут лекции и мастер-классы от экспертов по коммуникациям, продажам и личному бренду. Особое внимание уделят прикладным аспектам: ведению клиента, переговорам, личному позиционированию, взаимодействию с застройщиками. В программе: работа с премиальными объектами, повышение эффективности коммуникации, использование контента и личного бренда, современные подходы к презентации и «догреву» сделки. Участники получат конкретные инструменты для улучшения клиентского опыта, повышения стабильности результатов в продажах, работы с возражениями. В числе спикеров: основатель и CEO компании «Этажи» Ильдар Хусаинов, эксперт в сфере продаж элитной недвижимости Александр Дьяченко, директор московского офиса компании «Этажи Девелопмент» Александр Пасько, CEO Ostanin Group Андрей Останин, основатель Pinigina Consulting Светлана Пинигина, бизнес-тренер в сфере недвижимости Максим Левченко.

«Гвоздем программы» 17 июня станет баттл между старшим партнером Vysotsky Estate Сергеем Смирновым и основателем форума недвижимости «Движение» Ильей Пискулиным, которые поспорят, должны ли агенты продавать новостройки, и не стало ли это циничной охотой за лидами с продажей покупателя застройщику.

18 июня в риелторском кластере пройдет День личного бренда от Авито Недвижимости — программа о том, как риелтору выстраивать доверие, укреплять репутацию и превращать ее в стабильный поток лояльных клиентов. Своим опытом поделятся приглашенные звезды, ведущие независимые эксперты рынка и топ-менеджеры Авито Недвижимости. Разберут формирование статуса профессионала через честные тексты, системные подходы к продажам и развитие личного бренда в соцсетях. Особый фокус в дискуссии — на ИИ и технологиях, которые уже сегодня влияют на профессию и будут определять ее завтра.

18 июня в финале программы кластера состоится выступление Оскара Хартманна, одного из самых известных предпринимателей в сфере инвестиций и масштабирования бизнеса, чья ключевая экспертиза — поиск точек роста, развитие команд и создание устойчивых бизнес-моделей в условиях быстро меняющегося рынка.

Форум недвижимости «Движение» пройдет с 16 по 19 июня в Сочи. Соорганизатор риелторского кластера — ГК «СДК». Генеральные партнеры — резиденция Луиджи и Элемент. Партнеры — Tekta Group, компания «Этажи», ГК ТОЧНО. Региональные партнеры — SkyGroup Development, Курорт Лучи, АЕОН, Setl Group, Upside Девелопмент.

