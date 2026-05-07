Осторожное смягчение: почему Банк России не спешит со снижением ставки

В апреле 2026 года Банк России принял решение о снижении ключевой ставки на 50 базисных пунктов — до 14,5% годовых. Это умеренный шаг, который отражает сложную макроэкономическую ситуацию: инфляция замедляется, но остается выше таргета, а бюджетные расходы создают дополнительный спрос. В этом контексте ключевым становится не только само решение о ставке, но и его трансмиссия в реальную экономику. Review.Ярославль в беседе с членом Совета директоров Банка России, начальником ГУ Банка России по ЦФО Рустэмом Мардановым разбирался в логике текущей денежно-кредитной политики регулятора.

Ключевая ставка: почему снижение на 50 б.п., а не на 100?

Решение Совета директоров от 24 апреля 2026 года вызвало неоднозначную реакцию рынка. Многие аналитики ожидали более решительного шага, однако в Банке России подчеркивают: осторожность — это не слабость, а осознанная стратегия в условиях множественных неопределенностей. Господин Марданов отмечает, что осторожные действия регулятора обусловлены наличием факторов и рисков, которые могут в ближайшее время повлиять на инфляционные тенденции. В Банке России учитывают три группы рисков. К внешним относятся геополитическая напряженность, логистические сбои и волатильность цен на сырье. Важным риском со стороны внешних условий он называет ситуацию на Ближнем Востоке, из-за которой мировые цены на отдельные товары и услуги уже начали расти, и Россия не изолирована от этих процессов.

Бюджетные риски связаны с аномально высокими расходами в первом квартале 2026 года, которые создают дополнительный совокупный спрос. Инфляционные ожидания, хотя и снизились с 13,9% до 12,9%, все еще демонстрируют значительный разрыв с целевым уровнем в 4%. Регулятор не исключает паузы в цикле смягчения денежно-кредитной политики, если риски реализуются. При этом сигнал для рынка остается умеренно мягким: на следующем заседании возможно как снижение, так и сохранение ставки.

Инфляция 2026: устойчивые компоненты под контролем

Один из центральных тезисов беседы — различие между шумовой и устойчивой инфляцией. Если первая реагирует на сезонные колебания цен, например, на плодоовощную продукцию или топливо, то вторая отражает фундаментальные тенденции в экономике. Господин Марданов поясняет, что регулятор смотрит на так называемые устойчивые компоненты инфляции, которые не зависят от различного рода текущих изменений. Если брать эту устойчивую компоненту, то она уже примерно около полугода находится в районе 4–5%, то есть очень близко к цели Банка России.

На практике это означает, что годовая инфляция (около 6%) выше таргета, но это во многом эффект временных факторов. Устойчивая компонента на уровне 4–5% сигнализирует, что базовое инфляционное давление находится под контролем. Прогноз возвращения устойчивой части инфляции к 4% во втором полугодии 2026 года опирается именно на эту динамику. Однако регулятор не скрывает, что, если индексация тарифов ЖКХ в октябре или новые внешние шоки подтолкнут инфляционную динамику вверх, траектория ключевой ставки может быть пересмотрена.

Рынок труда: дефицит кадров как структурный вызов

По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, в современной России никогда не было такого дефицита рабочей силы, как сейчас. Безработица по методологии Международной организации труда достигла исторического минимума в 2,1%, что, по оценке ЦБ, свидетельствует не о здоровье экономики, а о существенном дефиците рабочей силы. В Банке России отмечают, что этот крайне низкий уровень безработицы свидетельствует об отсутствии резервов на рынке труда, и эта ситуация, похоже, сохранится на длительный период.

Последствия для денежно-кредитной политики очевидны. Дефицит кадров ведет к «гонке зарплат», что усиливает дополнительный потребительский спрос и создает проинфляционное давление. Компании вынуждены инвестировать в автоматизацию и повышение производительности труда, но это долгосрочный процесс. Равновесный неинфляционный уровень безработицы оценивается сейчас в 3–3,5%, что выше фактического показателя. ЦБ не считает текущий уровень безработицы нормальным: пока фактический показатель ниже равновесного, давление на зарплаты и, как следствие, на инфляцию сохранится. В целом напряженность на рынке труда постепенно снижается, и давление на издержки предприятий с его стороны будет сокращаться.

Просрочка по кредитам: рост без системных угроз

Рост просроченной задолженности, особенно в сегменте необеспеченных потребительских кредитов, вызывает закономерные вопросы об устойчивости банковской системы. Однако в Банке России не видят повода для экстренных мер. Господин Марданов объясняет, что здесь нет конкретной красной линии в виде 5-6%, потому что многое зависит от того, насколько устойчивы банки в целом, какой объем резервов и капитала у них есть для поглощения потенциальных потерь.

Ключевые метрики для мониторинга показывают следующую картину. Просрочка по розничным кредитам в Ярославской области на 1 марта составляла около 4,8%, тогда как исторический ориентир кризисных пиков находится на уровне около 10%. Просрочка по корпоративным кредитам составляет примерно 3,3% при историческом ориентире 7–8%. Прибыль банковского сектора растет и это снижает риски, которые может нести просроченная задолженность. Регулятор подчеркивает, что рост просрочки является ожидаемым эффектом после периода кредитного перегрева 2023–2024 годов. Ужесточение макропруденциальных лимитов и надбавок к капиталу призвано обеспечить буфер для поглощения потенциальных потерь.

Цифровой рубль: запуск с 1 сентября 2026 — что изменится?

С 1 сентября 2026 года цифровой рубль станет доступен для широкого использования. Однако масштаб внедрения будет поэтапным. Господин Марданов уточняет, что на первом этапе только крупнейшие - системно значимые банки должны будут предоставлять гражданам возможность пользоваться цифровыми рублям. Торговые компании, чья выручка превышает в год 120 млн рублей, также должны будут обеспечить возможность оплаты товаров и услуг цифровым рублем. И о сравнении цифрового рубля с криптовалютой. Это принципиально разные вещи. У криптовалюты нет единого эмитента, который нес бы обязательства по ней на государственном уровне. Цифровой же рубль — это национальное денежное средство, форма национальной валюты. Выпускать цифровые рубли будет Банк России.

Ипотека и сбережения: как принимать решения в неопределенности

Ставки по рыночной ипотеке остаются высокими, но спрос уже начал расти. Как принимать решение: ждать снижения ставок или действовать сейчас? Регулятор советует грамотно посчитать ту часть своих доходов, которые тратятся на погашение кредитов.

Рекомендации для заемщиков и вкладчиков выглядят следующим образом. По ипотеке увеличение первоначального взноса снижает общую переплату, а возможность рефинансирования в будущем делает текущие высокие ставки менее критичными. По вкладам реальная доходность должна оцениваться не относительно текущей инфляции, а относительно инфляционных ожиданий — только так можно сохранить покупательную способность сбережений. По потребкредитам рост спроса при высоких ставках отражает, что часть заемщиков уже считает условия приемлемыми, но это индивидуальный расчет, а не универсальный сигнал. Регулятор ожидает, что массовый возврат к доступным кредитам может произойти при ставках по ипотеке около 8% — уровне, который считается комфортным для заемщиков со средним доходом.

Стратегия мягкой посадки: итоги и прогнозы

Господин Марданов подтверждает, что Банк России проводит политику мягкой посадки экономики — постепенное снижение инфляции без рецессии. По словам спикера, для регулятора будет хуже, если после вступления в цикл снижения придется развернуться и повысить ставку.

Эта логика определяет все ключевые решения весны 2026 года: умеренное снижение ставки, акцент на коммуникацию для заякоривания ожиданий, а также превентивное ужесточение макропруденциальных мер. Ключевые выводы для деловой аудитории заключаются в следующем. Ключевая ставка будет снижаться постепенно, с учетом инфляционных рисков. Инфляция в ее устойчивой части вернется к 4% во втором полугодии 2026 года при условии стабильности внешних факторов. Рост просрочки по кредитам находится под контролем, системных угроз для банковского сектора нет. Рынок труда останется напряженным, но постепенно уменьшается доля предприятий, которые отмечают острый дефицит кадров.

В условиях неопределенности регулятор выбирает предсказуемость — и ожидает того же от участников рынка. Для бизнеса и частных инвесторов это сигнал: планировать стоит с учетом умеренно жестких денежно-кредитных условий еще как минимум 6–9 месяцев.

Алексей Доскин