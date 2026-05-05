НАО «Омега» оспаривает решение ФАС по тендеру на охрану «Бархатных сезонов»

Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрел иск от НАО «Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края Омега» (пгт. Сириус) к региональному УФАС. Третьим лицом в деле выступает ООО ЧОО «Альфа Град» из Сочи. Предмет спора — признание незаконными решения и предписания антимонопольного органа.

Из материалов дела следует, что в Краснодарское УФАС России поступила жалоба от ООО «Частная охранная организация Альфа Град». Компания была не согласна с действиями заказчика при организации и проведении конкурса в электронной форме, участниками которого могли быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Конкурс касался оказания охранных услуг на объектах гостиничного оздоровительного комплекса на 1232 номера (в составе города-отеля «Бархатные сезоны», Екатерининский квартал) и пляжной территории. Соответствующее извещение от 18 апреля 2024 года было опубликовано на сайте zakupki.gov.ru. Начальная цена лота составляла 34,7 млн руб.

Решением Краснодарского УФАС России от 21 мая 2024 года жалоба «Альфа Град» была признана обоснованной. Заказчику — НАО «Центр Омега» — выдали предписание о совершении действий для устранения нарушений порядка организации и проведения торгов. Согласно документу, «Центр Омега» был обязан в срок до 24 июня 2024 года отменить протокол рассмотрения вторых частей заявок и подведения итогов конкурса внести изменения в конкурсную документацию с учетом выводов комиссии УФАС, продлить срок приема заявок по данному извещению и завершить закупочную процедуру в соответствии с законом.

АС отказал «Омеге», позднее апелляционная инстанция оставила решение в силе. В мае прошлого года кассационный суд направил дело на новое рассмотрение, однако и АС и АПС снова отказали в удовлетворении заявленных требований. Следующее рассмотрение состоится в кассации 19 мая.

Елена Турбина