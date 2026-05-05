В Ярославле заключили контракт на проект ликвидации шламонакопителя

Агентство по муниципальному заказу ЖКХ Ярославля заключило контракт на проектирование работ по ликвидации шламонакопителя на улице Елены Колесовой с ФГУП «Федеральный экологический оператор». Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Цена контракта составила 28,6 млн руб., работы необходимо выполнить до 30 сентября 2026 года. Контракт заключен с единственным поставщиком.

Предыдущий подрядчик не справился с работами. «Ъ-Ярославль» сообщал, что ранее проект за 22,3 млн руб. разрабатывало ООО «Северо-Западная инжиниринговая компания» из Санкт-Петербурга. Контракт с ним был расторгнут в одностороннем порядке из-за недостоверных данных в техническом отчете по результатам инженерно-экологических изысканий.

Шламонакопитель в Дзержинском районе использовался с 1963 года по 1975 год в качестве прудов-отстойников завода «Лакокраска» для осветления сточных вод от производства фенолформальдегидных и эпоксидных смол, пентаэритрита, дифенилолпропана.

Антон Голицын