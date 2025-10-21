В Ярославле расторгли контракт на проектирование ликвидации шламонакопителя

В Ярославле расторгнут контракт на проектирование работ по ликвидации шламонакопителя на улице Елены Колесовой. Об этом сообщает Yarnews.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Бесхлебный Фото: Илья Бесхлебный

«Ъ-Ярославль» сообщал, что проект за 22,3 млн руб. разрабатывало ООО «Северо-Западная инжиниринговая компания» из Санкт-Петербурга, завершить их планировалось до 12 июля 2025 года. Однако Агентство по муниципальному заказу ЖКХ Ярославля приняло решение о расторжении контракта в одностороннем порядке.

Заказчик решил, что работа выполнена не полностью и некачественно. Как следует из решения о расторжении контракта, экспертиза ярославского филиала ФГБУ «РосАгрохимслужба» выявила недостоверные данные в техническом отчете по результатам инженерно-экологических изысканий подрядчика (первый этап работ). Химико-аналитические исследования грунтов и вод оказались некорректными, не был установлен объем загрязняющих веществ и их класс опасности, а также не проведено гидромеханическое и микробиологическое исследование вод. В мэрии Ярославля заявили, что на основе этих данных невозможно разработать проект ликвидации шламонакопителя.

Подрядчику дали время на исправление, но в октябре 2025 года контракт расторгли. В Агентстве по муниципальному заказу ЖКХ отметили, что есть обоснованные подозрения в фальсификации данных, что может заинтересовать правоохранительные органы. Заказчик потребовал от подрядчика пени в 1 млн руб. за просрочку и штраф в 1,1 млн руб.

Антон Голицын