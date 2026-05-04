Ярославский министр назвал варианты замены лифтов в домах со спецсчетами

В Ярославской области заменить лифты в многоквартирных домах на спецсчетах можно, прибегнув к участию в проектах при общественном совете Минстроя РФ, Серпуховского лифтостроительного завода и ОАО «Могилевлифтмаш». Об этом сообщил зампред областного правительства – министр строительства и ЖКХ региона Александра Баланцев.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в регионе до 2030 года нужно заменить 2200 лифта в домах на спецсчетах, так как в указанном году они будут остановлены из-за истекшего срока эксплуатации. Ранее руководитель областного Фонда капремонта Алексей Рябченков сообщал, что собственникам направлены предупреждения.

Господин Баланцев сообщил, что у собственников есть несколько вариантов действий, выбирать придется собранию собственников. Он пояснил, что можно заменить лифт, утвердив источник финансирования и подрядчика, или перейти на счет регоператора. Последний вариант возможен только при отсутствии задолженности на спецсчете.

«Для домов на спецсчетах возможно участие в проекте ускоренной замены лифтов при общественном совете Минстроя РФ, в проекте Серпуховского лифтостроительного завода (без ограничений по остатку средств на спецсчете), в проекте ОАО "Могилевлифтмаш" (на индивидуальных условиях)»,— сообщили в правительстве со ссылкой на Александра Баланцева.

Алла Чижова