В пригороде Новороссийска обустроят систему ливнеотведения за 5,2 млн рублей

В Цемдолине обустроят систему ливнеотведения в районе улицы Каштановая за 5,2 млн руб., денежные средства выделены из муниципального бюджета. Об этом свидетельствует тендер, размещенный в ЕИС «Закупки».

Систему ливнеотведения планируется устроить в районе земельного участка с кадастровым номером 23:47:0108037:71. Он расположен на пересечении улицы Каштановой и переулка Лазурного. Согласно сведениям публичной кадастровой карты НСПД, категория земель на участке не установлена.

В рамках требований заказчика, которым является управление ЖКХ Новороссийска, работы по обустройству ливнеотведения подрядчик должен будет выполнить в течение 67 рабочих дней.

