В Краснодарском крае реализуют более 700 инвестпроектов

В Краснодарском крае в активной стадии реализации находится более 700 инвестиционных проектов. Такие данные прозвучали на совещании по социально-экономическому развитию региона, которое провел губернатор Вениамин Кондратьев. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Как рассказал вице-губернатор Александр Руппель, инвестиции в регионе перестраиваются, бизнес адаптируется к новым условиям, перераспределяет финансовые потоки и сдвигает сроки реализации проектов. По его словам, по поручению губернатора весь инвестпортфель оцифрован, и каждый проект находится на контроле. Сопровождением занимается Агентство по привлечению инвестиций, специалисты которого взаимодействуют с бизнесом и муниципальными командами круглосуточно.

Александр Руппель добавил, что в 2026 году в экономику края необходимо привлечь 1,3 трлн руб. инвестиций. Он отметил, что в инвестпортфеле с большим отрывом лидируют санаторно-курортная сфера и промышленность, которые формируют 63% инвестиционного портфеля региона.

Глава Северского района Алексей Чеверев заявил, что территория привлекает инвесторов благодаря географическому положению, природным ресурсам, транспортно-логистической развязке, туристическому потенциалу и диверсификации экономики. По его словам, по итогам прошлого года объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования превысил 97 млрд руб. В первом квартале подписан протокол о намерениях по созданию орехоплодного сада грецкого ореха и фисташки на сумму 50 млн руб. В текущем году планируется завершить два проекта: производство продукции медицинского назначения и производство органобентонита. В стадии мониторинга находятся 20 протоколов в сфере инвестиций на сумму более 154 млрд руб., реализация которых позволит создать свыше 1,5 тыс. новых рабочих мест.

Глава Темрюкского района Федор Бабенков сообщил, что муниципалитет сохраняет инвестиционную привлекательность. Сейчас там реализуются три крупных объекта, и планируется приступить еще к одному.

