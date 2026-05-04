Страховой рынок пока не сформировал оценку ущерба после апрельских атак в Туапсе

Страховой рынок на данный момент не представил единой оценки ущерба, причиненного после серии апрельских событий в Туапсе. Как рассказал «Ъ-Сочи» директор филиала «Росгосстраха» в Краснодарском крае Александр Казаков, процесс определения масштабов последствий продолжается, поскольку в настоящее время ведется первичный сбор информации, работают профильные комиссии, а пострадавшие жители продолжают оформлять документы и уточнять объем повреждений.

Как отмечает специалист, подобная ситуация характерна для крупных чрезвычайных происшествий, когда окончательные цифры появляются не сразу. Для формирования объективной картины требуется время на обследование объектов, подтверждение характера повреждений, а также взаимодействие с органами власти и экспертными структурами.

Дополнительным фактором стала сравнительно невысокая доля застрахованного жилья в пострадавшем районе. Это может влиять как на количество официальных обращений, так и на общую структуру возможных выплат. В ряде случаев собственники имущества только начинают обращаться за консультациями по порядку фиксации ущерба и дальнейшим действиям.

Ранее сообщалось, что в апреле Туапсинский район неоднократно подвергался атакам беспилотных летательных аппаратов. Первые удары были зафиксированы в ночь на 16 апреля. Тогда повреждения получили частные и многоквартирные дома, объекты социальной инфраструктуры и коммунального хозяйства. В районе порта произошло возгорание.

Повторная атака произошла 20 апреля. По официальным данным, вновь был зафиксирован пожар в городском порту, повреждения получил ряд зданий, включая образовательные учреждения и жилой фонд.

Третья атака произошла в ночь на 28 апреля. После падения обломков беспилотников начался пожар на территории нефтеперерабатывающего завода и морского терминала. Жителей близлежащих домов эвакуировали, в муниципалитете был введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.

На фоне этих событий специалисты продолжают оценку последствий для жилого сектора, инфраструктуры и окружающей среды. Представители страхового рынка подчеркивают, что говорить об окончательной сумме ущерба преждевременно, поскольку работа по сбору данных и подтверждению убытков еще продолжается.

Мария Удовик