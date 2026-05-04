В Краснодарском крае винные туры подорожали на 20%

Стоимость винных туров в Краснодарском крае в 2026 году выросла примерно на 20%. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ). Винодельческие маршруты все чаще выбирают молодые туристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: винодельня «Шато Пино» Фото: винодельня «Шато Пино»

По данным РСТ, спрос на поездки с посещением виноделен остается устойчивым, а глубина бронирования сохраняется высокой — от двух месяцев и более. Продажи на майские праздники превысили прошлогодние показатели, а бронирования идут до сентября.

Отмечается, что туристы стали точнее формулировать запросы. Если ранее выбирали винодельню в целом, то сейчас запрашивают конкретные объекты. Наиболее востребованы «Сикоры», «Шато де Талю», «Абрау-Дюрсо», «Долина Левкадии», «Бюрнье», «Скалистый берег», «Фанагория», «Шато Тамань».

Несмотря на наибольшую востребованность туров у людей 40–55 лет, их начинают активно осваивать представители молодежи. Растет доля девичников и фототуров, где приезжим важны визуальные впечатления и инфраструктура, а также корпоративных групп 30–40 лет, которые совмещают экскурсии с дегустациями, катанием на катерах и ужинами.

Средний чек тура на два дня достигает почти 60 тыс. руб. без учета дороги. Требования к размещению остаются высокими — не ниже четырех звезд.

По данным винодельни «Шато Тамань», спрос на винные программы ежегодно растет на 15%. В апреле здесь запустили интерактивную программу «50 оттенков розе» с элементами самостоятельного купажирования.

Алина Зорина