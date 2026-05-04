На 1 марта 2026 года в Краснодарском крае уровень просроченной задолженности юридических лиц перед банками достиг 1,7%. По этому показателю регион оказался на 22-м месте среди субъектов РФ, поднявшись на 12 строчек по сравнению с 2025 годом, когда он занимал 34-е место. Эти сведения были обнародованы в исследовании «РИА Новости». О чем говорит этот показатель, «Ъ-Кубань» рассказал председатель Краснодарского краевого отделения «Опора России» Даниэль Башмаков.

Даниэль Башмаков

Фото: предоставлено автором

«Показатель 1,7% сам по себе не выглядит критическим: по состоянию на 1 марта 2026 года Краснодарский край занимает 22-е место в рейтинге регионов по платежной дисциплине корпоративных заемщиков, а средний показатель по России составляет 3,55%. Иными словами, формально ситуация в крае выглядит лучше среднероссийской. Но это запаздывающий индикатор: он фиксирует уже состоявшиеся неплатежи и не всегда сразу отражает текущее давление на бизнес. Поэтому сам по себе невысокий уровень просрочки не означает отсутствия проблем в секторе МСП.

По нашим данным, 53% субъектов МСП края уже фиксируют ухудшение платежной дисциплины контрагентов. Особенно критична ситуация для компаний с выручкой свыше 20 млн руб., которые с 2026 года стали плательщиками НДС. Они столкнулись еще и с кассовыми разрывами из-за необходимости уплаты налога и ростом административной нагрузки.

То, что за год доля просроченной задолженности бизнеса в Краснодарском крае снизилась, означает, что на уровне агрегированной статистики регион действительно выглядит устойчивее, чем год назад. Однако для малого и среднего бизнеса сохраняется серьезное давление сразу по нескольким направлениям.

Первое — налоговая реформа. Около 23 тыс. субъектов МСП в регионе переведены в режим полноценного администрирования НДС. Для многих это означало необходимость нанимать дополнительных бухгалтеров, внедрять ЭДО, перестраивать финансовые потоки. В условиях, когда половина микробизнеса работает без прибыли, такие изменения стали серьезным испытанием.

Второе — слабый спрос. 37,5% предпринимателей называют низкий спрос главным барьером, а еще 38,5% ожидают его дальнейшего снижения. Покупатель стал чувствителен к цене, бизнес не может переложить рост издержек в стоимость, маржа падает.

Третье — дорогое финансирование. Несмотря на снижение ключевой ставки до 14,5%, для малого бизнеса кредиты остаются фактически недоступными: 52,5% предпринимателей говорят об этом. При этом ставки по уже взятым кредитам остаются высокими, а рост зарплат, аренды и логистики опережает выручку.

Устойчивее чувствуют себя предприятия, работающие в сфере гражданской промышленности и ориентированные на госзаказ. Однако значительная часть МСП — особенно в торговле, общепите, бытовых услугах, человекоемких отраслях (медицина, образование, фитнес, автосервисы) — находится в зоне риска.

По данным Торгово-промышленной палаты, 65% предприятий отработали первый квартал 2026 года без прибыли. Когда у бизнеса нет финансового запаса прочности, любая задержка оплаты от контрагента или кассовый разрыв могут стать критическими.

Во второй половине 2026 года риски для МСП увеличатся. Даже после снижения ключевой ставки до 14,5% заемные деньги для малого бизнеса остаются дорогими, а Банк России прямо указывает на сохраняющуюся неопределенность внешних условий и параметров бюджетной политики. В таких условиях наиболее уязвимы предприятия с низкой маржей, коротким финансовым циклом и высокой зависимостью от потребительского спроса.

На мой взгляд, для стабилизации ситуации нужны не точечные, а комплексные меры.

В первую очередь речь может идти о пересмотре параметров налоговой адаптации для МСП, чтобы не усиливать давление на компании с небольшой выручкой, а также о поддержке затрат на бухгалтерское сопровождение, электронный документооборот и оборотное финансирование».