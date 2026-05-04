Глава Эрмитажа назвал дело археолога Бутягина частью политической кампании

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский прокомментировал возвращение археолога Александра Бутягина, ранее задержанного в Польше по запросу Украины. Руководитель музея заявил, что содержание ученого под стражей стало частью масштабной политической кампании против российских ученых и культурных институций.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Также господин Пиотровский назвал пребывание ученого в польском СИЗО «пленом» во время «затянувшегося отпуска», а людей, которые, по его словам, «заманили» Бутягина в поездку и «подставили под операцию европейских спецслужб», — «псевдодрузьями».

Глава Эрмитажа поблагодарил российские и белорусские власти за проведение обмена, в результате которого Александр Бутягин вернулся в Россию.

«Мы хорошо понимаем, что людей, достойных быть освобожденными из иностранных застенков, много, и высоко ценим то, что просьба Эрмитажа была признана приоритетной»,— заявил Михаил Пиотровский.

Он также отметил поддержку зарубежных коллег, в частности представителей научного сообщества Италии.

При этом господин Пиотровский заявил, что многие ученые не стали публично выступать в защиту археолога, а общественный резонанс вокруг дела оказался минимальным. По его словам, ситуация создала опасный прецедент использования силовых методов в спорах, касающихся изучения культурного наследия.

