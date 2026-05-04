Чистый убыток «Новороссметалла» по итогам 2025 года вырос до 5,1 млрд рублей

Чистый убыток производителя стали «Новороссметалл» по итогам 2025 года составил 5,1 млрд руб., следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс». Годом ранее предприятие фиксировало убыток в размере 358 млн руб.

Таким образом, убыток компании вырос более чем в 14 раз. Выручка «Новороссметалла» за прошлый год сократилась до 10 млрд руб. против 19,2 млрд руб. в 2024 году.

ООО «Новоросметалл» — один из крупных игроков металлургического рынка Юга России с уставным капиталом 2,3 млрд руб. Бенефициар — Шалва Гибрадзе. Предприятие специализируется на производстве стали.

Весной этого года сразу несколько кредиторов уведомили предприятие о намерении обратиться в суды с исками о признании ООО «Новоросметалл» банкротом. Среди них — Западно-Сибирский электрометаллургический завод, ООО «Сибпроект» и АО «Псковвтормет».

В середине февраля Межрегиональная инспекция ФНС № 10 направила в АСКК заявление о признании компании несостоятельной. В самой компании тогда связали трудности с негативной ситуацией в отрасли — падением спроса на продукцию предприятия по причине сокращения объемов строительства. «Новоросметалл» подал заявление в налоговую службу о предоставлении рассрочки по уплате налогов.

Ранее предприятие уже оказывалось на грани банкротства. В 2017 году по иску налоговиков в компании вводили процедуру наблюдения. Согласно материалам дела, сумма основного долга составила более 898,2 млн руб., финансовых санкций — 470,66 млн руб. Тогда задолженность удалось погасить, и дело было прекращено.

Наталья Решетняк