Краснодарский суд взыскал с фермера в пользу «Деметра Трейдинг» долг по договору поставки зерна

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск ООО «Деметра Трейдинг» к индивидуальному предпринимателю Зауру Беслангурову. С ответчика взыскано 3,4 млн руб. Из них 2,8 млн руб. составляет неосновательное обогащение, 387,7 тыс. руб. — проценты за пользование чужими денежными средствами, 281,6 тыс. руб. — штраф. Суд также постановил начислять неустойку на сумму 2,8 тыс. руб. за каждый день просрочки с 09.11.2024 г. до момента фактической оплаты. Апелляционная инстанция оставила решение без изменений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как установил суд, в июле 2024 года стороны заключили договор купли-продажи сельхозпродукции и дополнительное соглашение к нему. Согласно документам, фермер обязался поставить «Деметра Трейдинг» пшеницу четвертого класса урожая 2023 года в количестве 200 тонн по цене 12,8 тыс. руб. за тонну. Срок поставки был определен с 01.08.2024 по 10.08.2024 г. включительно. Общая стоимость товара составила 2,8 млн руб. Покупатель перечислил предоплату в полном объеме 10.07.2024 г., что подтверждается платежным поручением.

Условиями дополнительного соглашения были согласованы качественные характеристики зерна: содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой,— не более 1,5%, сорная примесь — не более 2%, натура — не менее 750 г/л. Пункт 2.9 договора предоставлял покупателю право проверять качество товара до перехода права собственности. Проведенные отборы проб, согласно отчетам от 25.06.2024 и 18.09.2024 г., выявили зараженность вредителями (долгоносик, хрущак), процент изъеденных зерен составил от 5 до 19,8%, сорная примесь — от 3,2 до 9,5%, натура — 598–655 г/л.

Истец указал, что 10.08.2024 г. при подаче транспорта под погрузку визуальный осмотр показал несоответствие товара согласованным характеристикам — значительное количество зерен было повреждено. Покупатель отказался от погрузки. Ответчик не вернул предоплату и не поставил товар. Суд признал требование о взыскании 2,8 млн руб. неосновательного обогащения обоснованным. Дополнительно взысканы проценты и штраф.

Елена Турбина