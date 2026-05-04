Объем вывезенного мазута и загрязненного грунта в Туапсе превысил 17 тысяч кубометров

В Туапсе продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, произошедшего после атак беспилотников. По данным оперативного штаба Краснодарского края, общий объем собранного и вывезенного мазута, загрязненного грунта и водомазутной смеси превысил 17 тыс. кубометров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: оперштаб Краснодарского края Фото: оперштаб Краснодарского края

Только за последние сутки специалисты собрали и вывезли более 1,8 тыс. кубометров загрязненных материалов. Работы ведутся в круглосуточном режиме с привлечением значительных сил и техники.

Как уточнили в региональном оперштабе, в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации участвуют порядка 730 человек и 65 единиц техники. В составе группировки работают сотрудники МЧС России, специалисты «Кубань-СПАС», представители муниципальных администраций, коммунальных предприятий и других служб.

Помимо мероприятий по очистке загрязненных участков, в самом Туапсе продолжается уборка общественных пространств. К работам подключены волонтеры. Специалисты вывозят мусор с улиц, из дворов, парков, скверов и спортивных площадок, а также приводят в порядок территории, затронутые последствиями чрезвычайной ситуации.

Напомним, в ночь на 1 мая в результате удара беспилотника произошло возгорание на территории морского терминала в Туапсе. Пострадавших в результате происшествия не было. О полной ликвидации пожара власти сообщили накануне днем.

Ранее, 30 апреля, было объявлено о завершении тушения пожара на нефтеперерабатывающем заводе, где возгорание возникло после предыдущей атаки беспилотников. Работы на объекте продолжались с 28 апреля.

В настоящее время на территории Туапсинского муниципального округа продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Власти заявляют, что ситуация находится под контролем, а все профильные службы продолжают выполнение восстановительных и очистных мероприятий.

Мария Удовик