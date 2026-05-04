На Кубани пересмотрят вопрос о фондах ответственности по катастрофе в Анапе

Арбитражный суд Краснодарского края (АС Кубани) 6 мая в среду приступит к пересмотру иска Морспасслужбы к владельцам затонувших в конце 2024 года у берегов Анапы нефтяных танкеров. В ходе процесса будет заново исследован вопрос о возможности создания фондов ограничения ответственности (фондов) размером в 1 млрд руб. за нанесенный катастрофой вред. Сведения об этом опубликованы в арбитражной картотеке.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Северо-Кавказского округа (АССКО) отменил решения нижестоящих инстанций по иску ФГБУ «Морспасслужба» к ЗАО «Волгатранснефть», ООО «Капа Шиппинг» — владельцам танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», потерпевших крушение в Керченском проливе в декабре 2024 года. Согласно им с владельцев танкеров было взыскано в совокупности порядка 4,2 млн руб., основная же сумма в размере 400 млн руб. была взыскана со страховых компаний «Абсолют Страхование» и «ВСК». При этом в создании страховых фондов в размере 533 млн руб. по каждому инциденту и владельцам судов, и страховщикам было отказано.

СПРАВКА. Создание фонда ограничения ответственности — это стандартный международный механизм, предусмотренный и законодательством РФ. Он позволяет «заморозить» ответственность на установленном законом уровне (в зависимости от тоннажа судна) и гарантирует, что все потерпевшие получат компенсацию пропорционально своим требованиям, но не более лимита фонда.

Направляя дело на новое рассмотрение, АССКО указал на необходимость пересмотреть отказ страховщикам в создании фондов. Он указал, что суды неправильно истолковали Кодекс торгового мореплавания РФ в этой части. Они поставили возможность создания фондов страховщиками в зависимость от их создания собственниками судов, которым в этом было отказано ввиду виновности в инцидентах, и потому оснований для ограничений их ответственности найдено не было. Но кассационный суд указал, что зависимости прав страховщиков на создание фондов от прав судовладельцев закон не устанавливает, и страховые компании также имеют право ограничить свою ответственность.

«Статья 322 КТМ в первую очередь направлена на обеспечение защиты интересов потерпевших. Названная цель достигается путем создания фонда ограничения ответственности на сумму, равную пределу ответственности страховщика. Фонд — это обособленная сумма денежных средств или иной финансовый инструмент, находящийся в целевом распоряжении суда. Вместе с тем фонд создается не по усмотрению суда, а в интересах потерпевших и распределяется между ними пропорционально суммам их обоснованных исковых требований»,— постановил АССКО, указав нижестоящим судам на необходимость учесть изложенное при новом рассмотрении дела.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор взыскал с владельцев танкеров порядка 85 млрд руб. Также АС Кубани сейчас рассматривает иск к ним министерства природных ресурсов Краснодарского края о компенсацию вреда от гибели животных и птиц после разлива мазута на 34,3 млрд руб. Требования администрации Анапы в качестве компенсации расходов на ликвидацию ЧС составляют порядка 670 млн руб.

Андрей Обнорский