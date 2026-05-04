Три участка побережья в Туапсинском районе очищены после выбросов нефтепродуктов

В Туапсинском муниципальном округе завершены работы по очистке трех участков береговой полосы, где ранее были выявлены локальные выбросы нефтепродуктов. По данным регионального оперативного штаба, уборка полностью завершена в поселках Новомихайловском и Южном, а также в селе Небуг.

С указанных территорий собрано 1,3 тыс. мешков загрязненного грунта. Собранные отходы поэтапно вывозят с береговой линии для последующей утилизации в установленном порядке.

Работы по ликвидации последствий загрязнения продолжаются на других участках побережья. В настоящее время сотрудники службы «Кубань-СПАС» задействованы в поселке Тюменском и селе Ольгинка. Кроме того, дополнительные мероприятия организованы в селе Вольном, где мониторинговые группы зафиксировали небольшой участок новых выбросов.

Речь идет о локальных загрязнениях, обнаруженных на территориях протяженностью от 100 до 300 м. По информации властей, выбросы стали следствием попадания нефтепродуктов в акваторию после крупных пожаров, произошедших в Туапсе на территории морского терминала и нефтеперерабатывающего завода.

Мониторинг состояния береговой линии продолжается в круглосуточном режиме. Специалисты обследуют побережье, чтобы оперативно выявлять новые очаги загрязнения и направлять силы на их устранение.

Основная задача проводимых мероприятий — предотвратить дальнейшее распространение нефтепродуктов, минимизировать экологические последствия и восстановить состояние прибрежных территорий к началу активного курортного сезона.

На опубликованных фото- и видеоматериалах показаны работы по очистке побережья в поселке Тюменском и селе Вольном. Там продолжается ручной сбор загрязненного грунта и подготовка мешков к вывозу.

Власти отмечают, что ситуация остается под контролем, а все профильные службы продолжают работать в усиленном режиме до полного завершения очистных мероприятий.

Мария Удовик