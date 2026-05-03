Вылет и прилет 25 рейсов задерживаются в Сочи и Геленджике

В аэропортах Сочи и Геленджика 2 мая вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые были сняты около 22:40 мск. По данным онлайн-табло аэропортов по состоянию на утро 3 мая, задержки и отмены затронули не менее 25 рейсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Саркис Айвазян Фото: Саркис Айвазян

Как свидетельствуют данные табло сочинского аэропорта, 11 рейсов задерживаются на вылет. В их числе — рейсы в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск. На прилет в Сочи задерживается 13 рейсов, один рейс из Ярославля отменен.

В аэропорту Геленджика задержка зафиксирована по одному вылетающему рейсу (Санкт-Петербург), а также по двум рейсам, следующим на прилет в Геленджик.

Пассажирам рекомендовано уточнять статус рейсов у авиакомпаний.

Наталья Решетняк