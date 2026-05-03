Более 25 рейсов задержаны в аэропортах Сочи и Геленджика

В аэропортах Сочи и Геленджика задерживается вылет и прилет более 25 воздушных судов, подсчитало ТАСС на основе данных онлайн-табло воздушных гаваней Кубани.

Ограничения на полеты в целях безопасности действовали в обоих аэропортах 2 мая и были сняты примерно в 22:40 мск. Несмотря на возобновление работы, график движения самолетов претерпел изменения.

В Сочи, согласно информации табло, в настоящее время задерживается вылет 11 рейсов. В числе направлений, которые ждут пассажиры, — Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск. На прилет в главный аэропорт зимней столицы опаздывают 13 воздушных судов. Кроме того, один рейс из Ярославля значится отмененным.

В аэропорту Геленджика также фиксируются сбои в расписании. Задерживается один вылетающий рейс в Санкт-Петербург. Также два борта, следующих в Геленджик, пока не прибыли по графику. Пассажирам рекомендовано следить за актуальной информацией на официальных сайтах аэропортов и у авиаперевозчиков.

Наталья Решетняк