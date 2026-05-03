Синоптик Леус спрогнозировал существенное похолодание и ливни на Кубани

В Краснодарском крае ожидается существенное понижение температуры воздуха относительно климатической нормы, а также кратковременные, местами ливневые дожди. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам метеоролога, синоптическую ситуацию на территории Кубани в ближайшие сутки сформирует северо-западная периферия обширной циклонической депрессии. Она сохранит в регионе облачную погоду с осадками.

«Температурный фон по-прежнему будет существенно ниже положенных по климату значений», — отметил Михаил Леус.

В воскресенье днем воздух в краевой столице прогреется лишь до плюс 10–12 градусов. Ветер ожидается северо-восточный, 6–11 м/с, с порывами. Атмосферное давление, хотя и будет слабо падать, останется вблизи нормы, составив 757 мм ртутного столба.

В понедельник, по прогнозам синоптика, характер погоды существенно не изменится: временами пройдут дожди. Ночью столбики термометров покажут плюс 7–9 градусов, днем температура поднимется до плюс 11–13 градусов.

Наталья Решетняк